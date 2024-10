Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 28,66 USD abwärts.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 28,66 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 28,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.113.054 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 31,54 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2024 Kursverluste bis auf 25,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,68 USD, nach 1,65 USD im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,00 USD.

Pfizer ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Pfizer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,41 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent auf 13,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 2,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

