Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochmittag mit Kursplus

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 30,35 USD.

Um 09:47 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 30,35 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.504 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 41,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,75 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,14 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 31.10.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.232,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,74 USD je Aktie belaufen.

