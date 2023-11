Notierung im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag gesucht

22.11.23 16:10 Uhr

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 30,38 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 30,38 USD zu. Bei 30,57 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 30,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 549.286 Pfizer-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 54,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,81 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,14 USD für die Pfizer-Aktie. Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pfizer ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13.232,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 22.638,00 USD in den Büchern gestanden. Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,74 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie Moderna-Aktie an der NASDAQ tiefrot: Europäisches Patentamt erklärt Moderna-Patent für ungültig S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen Konträre Aktienempfehlungen: Diese Aktien könnten 2024 zu Top-Performern werden

