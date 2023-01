Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit Einbußen

Die Pfizer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 41,28 EUR. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.811 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 53,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,70 Prozent. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,00 USD.

Am 01.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,04 Prozent auf 22.638,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.094,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 31.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 30.01.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,48 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Erste Schätzungen: Pfizer zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Moderna-Aktie: Wie Moderna zum Pionier der mRNA-Technologie wurde

BioNTech-Aktie schwach, CureVac-Aktie stabil: Streit zwischen CureVac und BioNTech geht weiter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com