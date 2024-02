Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer steigt am Freitagmittag

Blick auf Pfizer-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 25,60 EUR.

Das Papier von Pfizer legte um 12:02 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 25,60 EUR. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,65 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 22.005 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,30 EUR erreichte der Titel am 23.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 36,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.12.2023 (23,65 EUR). Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 8,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,65 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,86 USD an.

Am 30.01.2024 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.249,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.290,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Pfizer am 30.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

