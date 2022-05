Pfizer Aktie News: Pfizer am Montagvormittag freundlich

Die Pfizer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 23.05.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 49,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 49,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 782 Pfizer-Aktien.

Bei 54,51 EUR erreichte der Titel am 20.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 8,86 Prozent wieder erreichen. Am 02.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 31,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 57,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,33 USD.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 25.661,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.582,00 USD umgesetzt.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 präsentieren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,30 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

