Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 31,23 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,39 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 30,63 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.146.997 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 75,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2023 auf bis zu 30,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 2,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,13 USD aus.

Am 01.08.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 USD gegenüber 2,04 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD im Vergleich zu 27.742,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert. Am 29.10.2024 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Pfizer-Aktie.

