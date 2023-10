Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 29,15 EUR.

Die Pfizer-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 29,15 EUR. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 29,15 EUR zu. Bei 29,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.182 Pfizer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,50 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 28,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,13 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 12.734,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 27.742,00 USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

