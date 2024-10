Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfizer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 29,06 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 29,06 USD nach oben. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,07 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,85 USD. Zuletzt wurden via New York 521.447 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD an. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 7,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2024 bei 25,21 USD. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 15,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,68 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 31,00 USD.

Pfizer veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,41 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,28 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

