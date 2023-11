Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 27,85 EUR.

Um 12:01 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 27,85 EUR ab. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,75 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 27,75 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 13.047 Pfizer-Aktien.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,50 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,92 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,59 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,14 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 31.10.2023. Pfizer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13.232,00 USD im Vergleich zu 22.638,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,74 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

