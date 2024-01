Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfizer zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 28,42 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 28,42 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 28,61 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,46 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 48.254 Pfizer-Aktien.

Bei einem Wert von 45,31 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,77 USD. Dieser Wert wurde am 14.12.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,32 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 38,57 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 31.10.2023. Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.232,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 04.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 1,55 USD je Aktie aus.

