Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag leichter

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 26,03 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 26,03 USD. Bei 25,88 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,34 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.357.645 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 31,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,49 USD. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 5,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,40 USD.

Am 04.02.2025 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,59 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,76 Mrd. USD – ein Plus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,94 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

