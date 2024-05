Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kurs der Pfizer

Die Aktie von Pfizer zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 28,90 USD. Bei 28,99 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 736.656 Stück.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 40,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 28,39 Prozent niedriger. Am 27.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,76 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 37,57 USD angegeben.

Am 01.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,98 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 18,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Pfizer am 30.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 2,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

