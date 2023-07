Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Montagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 33,75 EUR.

Die Pfizer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 33,75 EUR. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 25.977 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,07 Prozent. Am 18.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,75 EUR. Mit Abgaben von 5,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 44,13 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 02.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 18.282,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 25.661,00 USD umsetzen können.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 30.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,33 USD je Aktie aus.

