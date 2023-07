Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Pfizer

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 37,74 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 37,74 USD nach oben. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 37,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,40 USD. Zuletzt wurden via New York 565.376 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 45,55 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 35,36 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 6,31 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,13 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 02.05.2023 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.282,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 25.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 30.07.2024 dürfte Pfizer die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

