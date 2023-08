Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 36,52 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 36,52 USD. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,41 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,46 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 410.719 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 54,93 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,41 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 34,66 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 5,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 43,25 USD.

Am 01.08.2023 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 2,04 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

