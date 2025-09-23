Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 24,06 USD.

Die Pfizer-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 24,06 USD abwärts. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 24,05 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 920.237 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2024 auf bis zu 30,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 26,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,07 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 USD, nach 1,69 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,33 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 05.08.2025 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,65 Mrd. USD – ein Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 04.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,07 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

