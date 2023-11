Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 27,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im Tradegate-Handel kam die Pfizer-Aktie um 12:03 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 27,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 27,95 EUR. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,75 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,85 EUR. Bisher wurden heute 16.454 Pfizer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 51,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 84,59 Prozent zulegen. Am 14.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 3,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,14 USD an.

Pfizer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ein EPS von 1,78 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

