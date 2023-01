Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag fester

Die Pfizer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 41,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 41,40 EUR. Mit einem Wert von 41,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 18.316 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 53,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 22,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 40,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 2,69 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,00 USD aus.

Pfizer veröffentlichte am 01.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.638,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 24.094,00 USD in den Büchern gestanden.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 30.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,49 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

