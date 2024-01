Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Pfizer-Kurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfizer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 25,75 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:40 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 25,75 EUR ab. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,65 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.390 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 60,78 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.12.2023 Kursverluste bis auf 23,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,57 USD aus.

Am 31.10.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,78 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.638,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 1,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Pfizer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal