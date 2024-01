Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagvormittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 28,37 USD.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,37 USD. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,36 USD ab. Bei 28,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.841 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.01.2023 bei 45,10 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 58,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.12.2023 (25,77 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,57 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 31.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13.232,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.638,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 04.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,55 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

