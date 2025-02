Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 26,95 USD.

Die Pfizer-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 26,95 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,98 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,76 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.100.045 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,54 USD. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,01 Prozent. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 10,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,40 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Pfizer ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von -0,59 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 17,76 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,95 USD je Pfizer-Aktie.

