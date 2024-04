Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer fällt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 25,99 USD.

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 25,99 USD. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 25,99 USD. Bei 26,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 777.468 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,36 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 35,60 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.04.2024 auf bis zu 25,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 2,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,57 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 30.01.2024. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,14 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 14,25 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,29 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

