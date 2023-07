Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Pfizer am Vormittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 37,52 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 37,52 USD zu. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 37,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 37,38 USD. Bisher wurden heute 37.648 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,91 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,13 USD.

Am 02.05.2023 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,76 Prozent auf 18.282,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25.661,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer-Aktie an der NYSE höher: EU-Behörde gibt Pfizers RSV-Impfstoff für Babys frei

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Pfizer eingefahren

NASDAQ-Wert BridgeBio Pharma-Aktie +76 Prozent: Ergebnisse der Phase-3-Studie ATTRibute-CM von BridgeBio Pharma überzeugen