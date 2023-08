Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Freitagmittag fester

Kurs der Pfizer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 33,65 EUR.

Um 11:41 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 33,65 EUR. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,65 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 33,55 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.872 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 51,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 34,66 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,45 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,54 Prozent.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 43,25 USD.

Am 01.08.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 12.734,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 54,10 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

