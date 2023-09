Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit Aufschlag

Kurs der Pfizer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 33,00 USD.

Die Pfizer-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:30 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 33,00 USD. Bei 33,00 USD startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 377.896 Stück gehandelt.

Am 09.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 29,34 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,20 USD am 22.06.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 24,85 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 43,25 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. Pfizer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,30 USD je Aktie belaufen.

