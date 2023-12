Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Pfizer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 25,80 EUR zu.

Um 21:55 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,80 EUR zu. Bei 26,10 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 163.169 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,16 EUR erreichte der Titel am 27.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 90,54 Prozent Luft nach oben. Am 14.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 39,14 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 31.10.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.638,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 1,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

