Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 21:55 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 26,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,75 EUR. Zuletzt wechselten 163.169 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 90,54 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 9,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,14 USD aus.

Am 31.10.2023 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,78 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 13.232,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 22.638,00 USD umsetzen können.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.02.2025.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

