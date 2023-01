Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag kaum bewegt

Die Pfizer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr bei 41,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,00 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 41,00 EUR. Bei 41,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 376 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 53,40 EUR markierte der Titel am 11.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 23,22 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,16 EUR am 24.02.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 2,09 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 USD.

Pfizer ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 USD, nach 1,34 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.638,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 24.094,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 30.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 6,49 USD im Jahr 2022 aus.

