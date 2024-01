Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verteidigt am Freitagmittag Vortagesniveau

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfizer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,45 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:41 Uhr die Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,45 EUR. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,50 EUR an. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 25,30 EUR. Mit einem Wert von 25,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.995 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 41,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 61,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,85 EUR fiel das Papier am 15.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 37,71 USD angegeben.

Am 31.10.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ein EPS von 1,78 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.638,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 04.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,55 USD je Pfizer-Aktie.

