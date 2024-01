Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 27,63 USD. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 27,91 USD. Bei 27,74 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 1.142.511 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 44,46 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 60,91 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 25,77 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,75 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,71 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 31.10.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ein EPS von 1,78 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13.232,00 USD – eine Minderung von 41,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.638,00 USD eingefahren.

Die Pfizer-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 04.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

