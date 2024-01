Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagvormittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt fiel die Pfizer-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 27,49 USD ab.

Die Pfizer-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 27,49 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,47 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 27,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 64.263 Stück.

Bei 45,10 USD erreichte der Titel am 26.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 64,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 25,77 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 37,71 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 31.10.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13.232,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 22.638,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 04.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,55 USD je Pfizer-Aktie.

