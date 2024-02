Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 25,65 EUR ab.

Um 11:43 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 25,65 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 25,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.310 Pfizer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,96 EUR erreichte der Titel am 24.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,79 Prozent hinzugewinnen. Am 15.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,85 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,02 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 37,86 USD angegeben.

Am 30.01.2024 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.249,00 USD – eine Minderung von 41,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.290,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

