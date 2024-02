Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 27,76 USD.

Die Pfizer-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 27,76 USD. Bei 28,08 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 62.452 Aktien.

Bei 42,73 USD erreichte der Titel am 24.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 14.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 25,77 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 7,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,86 USD für die Pfizer-Aktie.

Pfizer gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.249,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 24.290,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

