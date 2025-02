Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verliert am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 26,57 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 26,57 USD. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 26,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,74 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 556.897 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,40 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 04.02.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 2,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

