So bewegt sich Pfizer

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

26.03.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Pfizer zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 25,55 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 25,55 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfizer-Aktie bei 25,63 USD. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 25,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.601.008 Pfizer-Aktien. Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD an. Gewinne von 23,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 4,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,20 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 04.02.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,59 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 17,76 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 14,25 Mrd. USD umsetzen können. Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 2,96 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor einem Jahr verloren

