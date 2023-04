Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Pfizer

Aktien in diesem Artikel Pfizer 35,80 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 1,5 Prozent auf 39,30 USD. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 39,30 USD ein. Mit einem Wert von 39,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 36.236 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 54,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 28,43 Prozent Luft nach oben. Am 11.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,28 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 0,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,43 USD an.

Pfizer veröffentlichte am 31.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 24.290,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.838,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,90 Prozent gesteigert.

Die Pfizer-Bilanz für Q1 2023 wird am 02.05.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 3,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

