Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Pfizer. Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfizer-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 33,55 EUR.

Die Pfizer-Aktie bewegte sich um 12:01 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 33,55 EUR. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 33,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.226 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.07.2022 bei 52,15 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 55,44 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,70 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 02.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,62 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18.282,00 USD im Vergleich zu 25.661,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 30.07.2024.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,32 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Pfizer eingefahren

Pfizer-Aktie an der NYSE höher: EU-Behörde gibt Pfizers RSV-Impfstoff für Babys frei

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Pfizer eingefahren