Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagabend auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Pfizer. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 24,98 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Pfizer befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 24,98 USD ab. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,97 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.554.860 Pfizer-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,43 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 21,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 USD je Pfizer-Aktie aus.
Pfizer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 14,65 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,08 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
