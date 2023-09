Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer wird am Mittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 31,00 EUR.

Die Pfizer-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 31,00 EUR nach. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 31,00 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.365 Pfizer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 39,81 Prozent niedriger. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,94 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,25 USD.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 54,10 Prozent zurück. Hier wurden 12.734,00 USD gegenüber 27.742,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Pfizer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Pfizer-Aktie.

