Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Das Papier von Pfizer konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 40,72 EUR. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 40,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 14.715 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2022 bei 53,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 23,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2023 (40,10 EUR). Abschläge von 1,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 50,67 USD.

Pfizer gewährte am 01.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 22.638,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 24.094,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 30.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2022 6,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

Erste Schätzungen: Pfizer zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Moderna-Aktie: Wie Moderna zum Pionier der mRNA-Technologie wurde

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com