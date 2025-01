Kursentwicklung im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Montagnachmittag fester

27.01.25 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 26,73 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 26,73 USD. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 26,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.772.029 Pfizer-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,54 USD) erklomm das Papier am 31.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 24,49 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 8,40 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,67 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,20 USD für die Pfizer-Aktie aus. Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer -0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 17,70 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2025 erfolgen. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Pfizer-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr bedeutet Erste Schätzungen: Pfizer präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 10 Jahren verloren

