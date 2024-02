Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag mit Einbußen

So bewegt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 27,22 USD nach.

Die Pfizer-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 27,22 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 27,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,58 USD. Bisher wurden via AMEX 103.058 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,21 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.12.2023 Kursverluste bis auf 25,77 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 5,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,86 USD an.

Am 30.01.2024 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.249,00 USD – eine Minderung von 41,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.290,00 USD eingefahren.

Die Pfizer-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

