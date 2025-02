Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Nachmittag ab

Pfizer im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 26,14 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 26,14 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 26,09 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,31 USD. Bisher wurden heute 856.396 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,49 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 6,33 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 USD, nach 1,69 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 30,40 USD.

Am 04.02.2025 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Pfizer hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,59 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,76 Mrd. USD – ein Plus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 2,95 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren verloren

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen