Pfizer Aktie News: Pfizer reagiert am Nachmittag positiv

Um 27.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 48,84 EUR. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 49,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 48,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.581 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 10,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 49,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,33 USD.

Am 03.05.2022 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 75,98 Prozent auf 25.661,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.582,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 5,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

