Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 36,52 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 36,52 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 36,51 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 36,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 929.688 Pfizer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2022 auf bis zu 54,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,43 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,16 USD ab. Abschläge von 0,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 44,86 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 02.05.2023 vor. Das EPS lag bei 1,23 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 18.282,00 USD in den Büchern – ein Minus von 28,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 25.661,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Pfizer am 01.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 30.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,34 USD je Pfizer-Aktie.

