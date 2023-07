Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 36,92 USD.

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 36,92 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 36,75 USD. Mit einem Wert von 36,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 484.115 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,78 Prozent. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 4,23 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,13 USD aus.

Pfizer veröffentlichte am 02.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18.282,00 USD im Vergleich zu 25.661,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

