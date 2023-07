Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 22:15 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 37,21 USD zu. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 37,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,82 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.904 Stück gehandelt.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,91 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 47,57 Prozent Luft nach oben. Bei 35,40 USD erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 5,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,13 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 02.05.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 USD gegenüber 1,62 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 18.282,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.661,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,32 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

