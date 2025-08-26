Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 25,12 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 25,12 USD nach oben. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 25,16 USD. Bei 25,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 601.229 Pfizer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2024 auf bis zu 30,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 20,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Kursverlust von 16,72 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 14,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

