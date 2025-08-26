Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Abend Boden gut

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 25,02 USD.

Das Papier von Pfizer konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 25,02 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 25,16 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,00 USD. Zuletzt wurden via New York 1.931.634 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 21,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 16,41 Prozent wieder erreichen.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Am 05.08.2025 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,65 Mrd. USD im Vergleich zu 13,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet