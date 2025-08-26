DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.612 +0,4%Nas21.589 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1633 -0,1%Öl67,86 +0,9%Gold3.395 +0,1%
PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
Pfizer im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Abend Boden gut

27.08.25 20:24 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Abend Boden gut

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 25,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,45 EUR 0,05 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Pfizer konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 25,02 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 25,16 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,00 USD. Zuletzt wurden via New York 1.931.634 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 21,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 16,41 Prozent wieder erreichen.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Am 05.08.2025 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,65 Mrd. USD im Vergleich zu 13,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
08.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
04.06.2025Pfizer Market-PerformBernstein Research
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

